Захарова: Зеленский не распоряжается раем и адом, но точно относится ко второму

В МИД России заявили, что Зеленский точно связан с адом Захарова: Зеленский не распоряжается раем и адом, но точно относится ко второму

Москва1 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не распоряжается раем и адом, но точно относится ко второй категории. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала анонсированные Киевом "40 дней ада" против РФ.

Раем и адом не Зеленский распоряжается. Но то, что он принадлежит второй категории, сомнений нет сказала Захарова

Ранее дипломат высказала мнение, что происходящее на Украине выходит за рамки идеологии неонацизма. По словам Захаровой, лидеры киевского режима находятся "где-то по ту сторону добра и зла".