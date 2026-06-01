Москва1 июн Вести.Происходящее на Украине выходит за рамки идеологии неонацизма, а руководители правящего там режима находятся "где-то по ту сторону добра и зла". Такое мнение высказала в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, создается впечатление, что руководителями Украины руководят некие темные силы.

Есть такое понятие - инфернальность. Это такое заигрывание с какими-то потусторонними силами в контексте смерти. У меня такое впечатление, то, что творится сейчас вокруг Зеленского, киевского режима, Банковой - это не только про идеологию неонацизма в контексте расовой дискриминации, сегрегации по национальному, этническому и языковому признакам. В этом есть уже какая-то настоящая инфернальность, что они заигрывают и находятся где-то уже по ту сторону добра и зла, там, где ими руководят действительно какие-то темные силы сказала Мария Захарова

О ритуалах и обрядах, о ментальном средневековье на Украине недавно рассказал автор ИС "Вести" Андрей Медведев. Он комментировал новость о том, что бывший глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак обращался к гадалке.

По словам Андрея Медведева, украинцы могут строить дроны, внедрять разработки Palantir в боевое управление, но при этом также активно легализуют языческие культы смерти, воюют с церковью, причем с позиций совершенно явного сатанизма. Высшее руководство страны ходит к ведьмам за советами и помощью. Вопрос тогда такой: кто же действительно управляет бывшей Украиной?