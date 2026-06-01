Захарова допустила, что Зеленский закончит так же, как и Гитлер

Москва1 июн Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского может ждать участь Гитлера, заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западная Европа, по ее словам, действует руками Зеленского, украинских граждан они используют в роли "своих оловянных солдатиков".

Киевский режим — неонацистский и фашистствующий — уже сформирован, он уже вооружен, ему уже выданы деньги. А вот этого нового фюрера они уже к власти привели и натравили его, как говорят западноевропейские главы государств, "главное, чтобы он бил в нужном направлении" сказала Захарова

Она провела параллель между действиями Запада и историей Третьего рейха.

Всех монстров, которых они насоздавали ранее, они же потом были вынуждены каким-то образом нейтрализовать, потому что эти монстры всегда начинали угрожать уже их благополучию, а порой и существованию. История Третьего рейха точно такая же: Гитлер не мог прийти к власти без поддержки извне резюмировала официальный представитель МИД РФ

Аналогичного мнения придерживается экс-премьер РФ Сергей Степашин. Проведя исторические параллели, он заключил, что Зеленского ждет бесславный финал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что многие в Европе без стеснения призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на Россию.