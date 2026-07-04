МО РФ предупредило об ответе на попытку Киева нанести ущерб гражданским объектам МО: РФ ответит на попытку Киева нанести ущерб российским гражданским объектам

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы России ответят на попытку главы киевского режима Владимира Зеленского нанести ущерб российским гражданским объектам. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Как информировало ведомство, в ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотных летательных аппаратов.

Попытка Зеленского нанесения ущерба гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации говорится в заявлении

Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим отступает на фронте в зоне специальной военной операции и поэтому перешел к террористическим действиям.