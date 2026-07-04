МО: Киев в ночь на 4 июля пытался ударить крылатыми ракетами "Фламинго" по РФ

Киев предпринял попытку комбинированного удара по РФ МО: Киев в ночь на 4 июля пытался ударить крылатыми ракетами "Фламинго" по РФ

Москва4 июл Вести.Киевский режим в ночь на 4 июля предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка киевского режима отвлечь внимание украинцев и зарубежных спонсоров от последствий удара ВС РФ 2 июля по военным объектам в Киеве и провала ВСУ в Константиновке не увенчалась успехом.

В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации говорится в сообщении Минобороны

Всего силы ПВО России сбили более 500 воздушных целей.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что попытка главы киевского режима Владимира Зеленского нанести ущерб российским объектам не останется без ответа.