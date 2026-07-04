МО РФ: свыше 500 воздушных целей сбиты над Россией при отражении удара Украины

ПВО РФ, отражая атаку Киева, сбила более 500 воздушных целей МО РФ: свыше 500 воздушных целей сбиты над Россией при отражении удара Украины

Москва4 июл Вести.Российская ПВО, отражая попытку Украины 4 июля нанести по РФ комбинированный удар, сбила более 500 воздушных целей, в том числе снаряды HIMARS над Белгородской областью. Об этом информировали в МО РФ.

Киев в ночь на субботу попытался совершить комбинированный удар по России.

В ходе отражения удара... средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 9 реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что уничтожение воздушных целей производилось под единым управлением главного командования ВКС России.