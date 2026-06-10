"Списал у Гитлера": Мягков высказался о плане Зеленского уничтожить культуру РФ Историк Мягков: Зеленский списал у Гитлера план по уничтожению русской культуры

Москва10 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский скопировал методы Гитлера, пытаясь уничтожить российскую культуру, заявил ИС "Вести" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, киевский режим действует точно так же, как делали нацисты в годы Второй мировой войны. Мягков напомнил, что план Гитлера по уничтожению Советского союза подразумевал в том числе разграбление и уничтожение советских музеев.

Научный директор РВИО уверен, что удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" был намеренным.

Это план, который списан с нацистского плана, с гитлеровского, с плана бандеровского. И теперь такой же план разработали укронацисты под руководством Зеленского, Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других извергов, нелюдей, которые уничтожают и хотят уничтожить нашу культуру. Они, конечно, ничего не добьются, как не добились нацисты. Мы все восстановим заявил Мягков

Ранее сообщалось, что панорама "Оборона Севастополя" была атакована украинскими дронами. В музее возник пожар, повреждена крыша. По словам губернатора Севастополя, великий шедевр Франца Рубо оказался практически уничтожен