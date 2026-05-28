Москва28 маяВести.В Министерстве иностранных дел России заявили, что киевское руководство открыто подражает гитлеровской Германии. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
По оценке дипломатов, действия украинской администрации свидетельствуют о практически полном заимствовании идеологических установок Третьего рейха.
В МИД РФ подчеркнули, что подобные методы управления страной закономерно влекут за собой ущемление базовых свобод населения.
В публикации отмечается, что при подобном векторе развития регулярное пренебрежение законными правами граждан во всех ключевых сферах жизни общества выглядит вполне естественным и больше не вызывает удивления.
Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим показал бесчеловечную нацистскую сущность.