Депутат Ивлев сравнил Зеленского с Гитлером после ударов ВСУ по Крыму

В Госдуме сравнили Зеленского с Гитлером после ударов по Крыму Депутат Ивлев сравнил Зеленского с Гитлером после ударов ВСУ по Крыму

Москва23 июн Вести.Владимир Зеленский подобно Адольфу Гитлеру пытается атаковать Крым и другие российские регионы. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, цель главы киевского режима – посеять панику среди россиян.

Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику​​​. Это для него является главной целью цитирует его агентство

Парламентарий добавил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России не останутся без ответа, и призвал Зеленского и его западных покровителей одуматься.

ВСУ совершили одну из крупнейших с начала СВО атак на российские регионы в ночь на 18 июня. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 500 вражеских дронов. В воскресенье, 21 июня, ВСУ атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив, в результате чего погибли и пострадали мирные граждане.