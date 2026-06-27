Депутат Шеремет: в отношении Крыма Зеленский перешел на риторику террориста Депутат Госдумы назвал последние заявления Зеленского риторикой террориста

Москва27 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел на риторику террориста, угрожая крымчанам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Неся поражение на линии фронта, киевский режим от бессилия перешел к террористическим методам, пытаясь запугивать и шантажировать мирное население... Заявления Зеленского - это стандартная риторика террориста сказал Шеремет

Зеленский 25 июня объявил о 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ) для "воздействия на Россию"