"Мышление негодяя": Константинов отреагировал на слова Зеленского о Крыме Константинов прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

Москва1 авг Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме как украинской территории мышлением негодяя.

Ранее Зеленский в разговоре с телеканалом Fox News заявил, что Крым – это украинская территория. При этом он добавил, что у Киева нет конкретных планов по возвращению полуострова.

Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым - это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся даже бы этот вопрос поднимать отметил глава парламента агентству отметил глава парламента агентству РИА Новости

По словам Константинова, слова Зеленского стоит оценивать исходя из того, что он все воспринимает через призму войны, и мир главе киевского режима не нужен.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал бессильной злобой слова Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева.