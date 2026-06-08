Сальдо назвал баснями слова Зеленского о стремлении к мирному урегулированию "Рассказывает басни": Сальдо оценил заявления Зеленского о мире для Украины

Москва8 июн Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию украинского конфликта являются баснями. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что от Киева не приходится ждать никакого мира.

Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру сказал Сальдо

Ранее он отметил, что киевский режим лишь иногда изображает готовность к переговорам. По словам губернатора, Зеленский намеренно идет на обострение и не заинтересован в мирном диалоге.