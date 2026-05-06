Сальдо объяснил паузу в переговорах по Украине Сальдо: переговоры по Украине затягиваются из-за попыток Киева торговаться

Москва6 мая Вести.Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на готовность к ним России, затягиваются из-за попыток Киева и его западных кураторов торговаться. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сейчас переговоры с украинской стороной поставлены на паузу, сказал он в беседе с РИА Новости.

Переговорный процесс поставлен на паузу, потому что Киев и его западные кураторы все еще пытаются торговаться с реальностью. Россия ясно обозначила свои условия, а Украина продолжает жить лозунгами, которые давно разошлись с положением на земле пояснил Сальдо

Глава Херсонской области добавил, что США и РФ при этом продолжают двусторонние контакты.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова вести предметные переговоры по Украине и не отказывается от них.