В Крыму назвали угрозы Зеленского откровенным человеконенавистничеством Бондаренко: слова Зеленского в адрес Крыма являются человеконенавистничеством

Москва27 июн Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Крыма являются откровенным человеконенавистничеством. Об этом заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко агентству РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал новые угрозы Киева в отношении Крыма.

Заявления Зеленского - это не просто политическая риторика, это откровенное человеконенавистничество заявил Бондаренко

Он подчеркнул, что жители Крыма сделали свой выбор еще в 2014 году на референдуме, поэтому никто не имеет право осуждать их, шантажировать или угрожать.

Его слова лишь подтверждают, что он не понимает и не хочет понимать реальность Крыма, усугубляя конфликт и разжигая вражду рассказал он

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет при этом подчеркнул, что Зеленский перешел на риторику террориста, угрожая крымчанам.

Ранее Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию по воздействию на Россию.