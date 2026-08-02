В Крыму назвали вздором слова Зеленского о полуострове Специалист Бондаренко назвал вздором слова Зеленского о Крыме

Москва2 авг Вести.Руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал лишенными смысла заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о полуострове как о якобы украинской территории.

По словам Бондаренко, высказывания Зеленского являются "не более чем бессмысленной риторикой", за которой не стоят реальные намерения.

Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий сказал он агентству РИА Новости

Бондаренко также отметил, что подобные заявления свидетельствуют об отсутствии у Киева четкой позиции по вопросу Крыма. Он выразил мнение, что попытки внешнего давления на жителей полуострова имеют обратный эффект и способствуют консолидации общества вокруг России.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины нет конкретных планов по возвращению Крыма, этот вопрос не стоит на повестке дня.