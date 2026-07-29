Депутат Журова: Зеленский мог намекнуть на обмен территориями словами о Крыме

Зеленский мог намекнуть на обмен территориями, заявила депутат Депутат Журова: Зеленский мог намекнуть на обмен территориями словами о Крыме

Москва29 июл Вести.Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об отсутствии плана по возвращению Крыма могут демонстрировать стремление Киева "разменять" территории. Такое заявление в комментарии Газете.ru сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила, что Зеленский, предположительно, обратится к президенту США Дональду Трампу.

Например, он сейчас скажет Трампу: "Крым – окей, а все остальное – нет". Нас же это не устраивает подчеркнула парламентарий

По ее мнению, Киев может пытаться реализовать план "размена" Крыма на Донбасс. Однако, напомнила Журова, референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами, а Донбасс входит в состав России согласно Конституции, поэтому намерение Зеленского обречено на провал.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что РФ никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что все украинские соединения будут либо уничтожены, либо изгнаны с российских территорий.