Конгрессвумен Луна призвала Зеленского заключить мирное соглашение с Россией Конгрессвумен Луна призвала Зеленского прекратить конфликт на Украине немедленно

Москва17 июн Вести.США ждут, когда глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на урегулирование конфликта на Украине. Так член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна прокомментировала встречу, которую провели с Зеленским лидеры западных стран на полях G7.

Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас же написала она в соцсети Х

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что на саммите G7, который проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, лидеры европейских стран постараются уничтожить дух Анкориджа и заставить президента США Дональда Трампа забыть о договоренностях с РФ.