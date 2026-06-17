Москва17 июнВести.США ждут, когда глава киевского режима Владимир Зеленский согласится на урегулирование конфликта на Украине. Так член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна прокомментировала встречу, которую провели с Зеленским лидеры западных стран на полях G7.
Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение, сэр. Прекратите конфликт сейчас женаписала она в соцсети Х
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" выразил мнение, что на саммите G7, который проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, лидеры европейских стран постараются уничтожить дух Анкориджа и заставить президента США Дональда Трампа забыть о договоренностях с РФ.