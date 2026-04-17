Москва17 апр Вести.Многие страны Европы хотят завершения украинского конфликта, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Многие страны Европы говорят: "Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты продолжили эти мирные переговоры, потому что мы хотим, чтобы эти переговоры состоялись. Мы хотим положить конец войне отметила конгрессвумен

По ее словам, глава киевского режима Владимир Зеленский блокирует проект мирного соглашения, который в Вашингтоне считают вполне жизнеспособным. Также она отметила большую усталость от поддержки Украины в Конгрессе США.