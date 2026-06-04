Конгрессвумен Луна: диалог между США и Россией поможет урегулированию на Украине Луна: США помогут урегулированию на Украине путем диалога с Россией

Москва4 июн Вести.Администрация США сможет помочь урегулированию конфликта на Украине путем дипломатии и поддержания диалога с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсети Х.

По ее словам, любой, кто считает отказ от переговоров с Россией лучшим путем к завершению конфликта, ошибается.

Я хочу стать первой, кто поздравит госсекретаря США Марко Рубио с достижением соглашения о мире между Россией и Украиной. Хотя это еще не произошло, администрация США сможет добиться этого путем зрелой дипломатии и поддержания диалога с Россией отметила Луна

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Луна задала госсекретарю США Марко Рубио вопрос о контактах с Россией.

Рубио заявил, что отношения между Россией и Вашингтоном выйдут на новый уровень, когда конфликт на Украине завершится. Однако администрация США работает над законопроектом о новых санкциях против России.