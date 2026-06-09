В Конгрессе США заявили о продолжении переговоров с Россией и Украиной Конгрессвумен Луна сообщила о продолжении переговорного процесса по Украине

Москва9 июн Вести.Представитель Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о продолжении переговорного процесса с участием Америки и России по урегулированию конфликта на Украине.

Луна отметила, что переговоры принесут много пользы всем участвующим в них сторонах, а также призвала не слушать тех, кто говорит об их срыве.

СМИ, желающие сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, - это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам написала Луна в соцсети X

Ранее Луна выразила уверенность, что США сможет добиться завершения конфликта дипломатическим путем.