Москва9 июнВести.Представитель Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о продолжении переговорного процесса с участием Америки и России по урегулированию конфликта на Украине.
Луна отметила, что переговоры принесут много пользы всем участвующим в них сторонах, а также призвала не слушать тех, кто говорит об их срыве.
СМИ, желающие сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, - это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странамнаписала Луна в соцсети X
Ранее Луна выразила уверенность, что США сможет добиться завершения конфликта дипломатическим путем.