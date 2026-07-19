Москва19 июл Вести.Украинский конфликт затягивается, так как главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужны новые западные транши – это его заветная мечта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Их задача – сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт сказал Константинов

Он отметил, что киевские власти ведут политику уничтожения народа Украины в угоду собственным корыстным целям.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима отправил кабмин в отставку спустя всего неделю после объявления о получении Киевом финансирования.