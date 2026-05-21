Москва21 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал украинцам сделать так, чтобы они не плакали. Однако за время его нахождения у власти они пролили столько слез, что их хватило бы на новое Черное море. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он также напомнил, что Зеленский обещал избирателям мир, но вместо этого развязал войну.

Причем слезы эти лились от Востока до Запада Украины. А кто это сделал? Это сделал тот самый человек, который когда-то был милым, таким молодым, гладко выбритым, еврейским мальчиком, который вселял позитив какой-то, да? Он юморист, с ним связаны исключительно позитивные эмоции украинцев, и вдруг он превратился в этого, ну, скажем так, негодяя, который на самом деле сделал все ровным счетом наоборот. Обещая мир, он, в общем-то, привел к тому, что эта война получила тот масштаб, который мы имеем на сегодняшний день. Хотя к моменту избрания президента, да, можно было это считать, условно говоря, войной, но низкой интенсивности отметил Килинкаров

Экс-депутат Рады добавил, что произошло это из-за ряда политических ошибок Зеленского, начиная со срыва переговорного процесса в Париже.

Ранее Килинкаров рассказал, что британцы предложили Зеленскому политику "под ключ", отведя ему самому только роль актера. Его задача - играть все, что потребуют западные кураторы.