В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме Депутат Шеремет назвал заявления Зеленского о Крыме бессильной злобой

Москва1 авг Вести.Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал бессильной злобой слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не имеет конкретных планов вернуть Крым.

Заявления украинских коррупционеров и террористов, представляющих киевский режим, так рьяно брызжущих слюной в бессильной злобе, стирающих зубы и мечтающих десятилетиями сломить и уничтожить крымчан, нам абсолютно не интересны сказал парламентарий

Он отметил, что слова главы киевского режима в очередной раз доказывают правильность выбора, которые крымчане сделали на референдуме в 2014 году, вернувшись на свою историческую родину в РФ.