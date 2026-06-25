Зеленский анонсировал 40-дневную операцию СБУ для "воздействия на Россию" Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России

Москва25 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины (СБУ) 40-дневную операцию по воздействию на Россию. Соответствующее заявление Зеленский сделал после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.

На встрече Хмара выступил с докладом по нескольким ключевым направлениям деятельности ведомства. Обсуждались план так называемых дальнобойных санкций, санкции средней дальности, а также обстановка в зоне СВО.

Я одобрил 40-дневную операцию СБУ, направленную на оказание воздействия на РФ написал он в своем Telegram-канале

По словам Зеленского, ключевой целью данной инициативы является в том, чтобы побудить Москву прекратить военные действия.

Как ранее заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, равноправный диалог и переговоры с киевским режимом не имеют смысла, так как он является зависимым от внешних спонсоров. По его словам, в подобных случаях нужно вести переговоры с теми, кто реально управляет такими зависимыми режимами.