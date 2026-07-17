Эксперт назвал дату, когда Трамп снова изменит риторику по отношению к РФ

Названа дата, когда риторика Трампа по отношению к РФ снова изменится Эксперт назвал дату, когда Трамп снова изменит риторику по отношению к РФ

Москва17 июл Вести.Президент США Дональд Трамп вновь изменит свою риторику по отношению к России, когда выйдет срок 40-дневной операции Службы безопасности Украины (СБУ) по "принуждению РФ к переговорам". Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, 40-дневный план разрабатывался западными спецслужбами совместно с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который впоследствии презентовал его главе Белого дома. Трамп дал возможность Украине реализовать операцию, так как в это время был занят иранским вопросом, добавил Килинкаров.

Третьего августа … заканчивается этот срок сорокадневный. И Трамп, я вас уверяю, после третьего августа изменит свою риторику. Он их пригласит и скажет: "Вы мне говорили по поводу сорокадневного плана по принуждению Путина к миру. Вы там сели за стол переговоров? У вас не получилось? Тогда слушайте сюда". И опять его риторика поменяется в очередной раз высказал свою точку зрения Килинкаров

25 июня Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию по воздействию на Россию. По его словам, ключевой целью данной инициативы является побуждение Москвы на прекращение военных действий.