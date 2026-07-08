Трамп заявил, что предпочел бы поехать на Украину лишь по завершении конфликта

Трамп заявил, что поехал бы на Украину лишь после завершения конфликта Трамп заявил, что предпочел бы поехать на Украину лишь по завершении конфликта

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы нанести визит на Украину только по завершении конфликта в этой стране. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Я бы предпочел завершение войны сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности его поездки на Украину

При этом американский лидер отметил, что Секретная служба США без восторга восприняла бы его планы визита на Украину во время боевых действий.

Секретная служба США обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года спецслужба входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой американской нацвалюты, однако позже ее функции значительно расширились.

В ходе пресс-конференции Трамп также сообщил, что у него нет крайних сроков для разрешения украинского конфликта, однако заявил, что в процессе урегулирования достигнут большой прогресс. Кроме того, глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.