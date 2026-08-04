Москва4 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил Службе безопасности Украины (СБУ) новые операции против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам доклада нового главы СБУ Александра Поклада о планах службы на август.

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Кроме того, он одобрил также и дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры СБУ "от работающих на себя, а не на Украину".

Сегодня, как сообщили в Федеральной службе безопасности РФ, задержаны агенты украинских спецслужб. Предотвращена подготовка теракта против руководителя одного из новых регионов.

Один из задержанных — житель Крыма, по заданию СБУ он изготовил 22 беспилотных летательных аппарата с использованием 3D принтера. Помимо производства дронов, диверсант занимался сбором и передачей Киеву сведений о дислокации военной техники и объектах критической инфраструктуры полуострова.