Москва12 авгВести.Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов считает, что Украина будет обязана возместить урон, нанесенный гражданской инфраструктуре полуострова до начала СВО, а также ущерб от обстрелов ВСУ.
Украина обязана будет возместить ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам до начала СВО. Против нас готовили геноцид, лишали нас воды, электроэнергии. Крымчан хотели уничтожить. Это нацистские методы взаимоотношений, попытка организовать в Крыму концлагерьсказал Константинов в беседе с РИА Новости
Он подчеркнул, что преступники во главе с Владимиром Зеленским, должны понести заслуженное наказание.
Ущерб, нанесенный России в ходе СВО, должен быть возмещен Украинойотметил глава парламента
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал бессильной злобой слова Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева.