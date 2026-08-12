Константинов: нужно взыскать с Украины нанесенный Крыму ущерб

Глава парламента Крыма: нужно взыскать с Украины нанесенный ущерб Константинов: нужно взыскать с Украины нанесенный Крыму ущерб

Москва12 авг Вести.Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов считает, что Украина будет обязана возместить урон, нанесенный гражданской инфраструктуре полуострова до начала СВО, а также ущерб от обстрелов ВСУ.

Украина обязана будет возместить ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам до начала СВО. Против нас готовили геноцид, лишали нас воды, электроэнергии. Крымчан хотели уничтожить. Это нацистские методы взаимоотношений, попытка организовать в Крыму концлагерь сказал Константинов в беседе с РИА Новости

Он подчеркнул, что преступники во главе с Владимиром Зеленским, должны понести заслуженное наказание.

Ущерб, нанесенный России в ходе СВО, должен быть возмещен Украиной отметил глава парламента

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал бессильной злобой слова Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева.