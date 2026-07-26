Москва26 июлВести.Выплата компенсаций за ущерб от атак ВСУ, который в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье РФ уже зафиксирован на сумму свыше 1 триллиона рублей, маловероятна за счет украинского бюджета. Бремя восстановления разрушенной инфраструктуры должны взять на себя страны-спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.
В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что экономика Украины полностью зависит от внешней финансовой поддержки, а её собственные потребности в восстановлении оцениваются почти в 600 миллиардов долларов, что втрое превышает годовой ВВП страны. В силу этих факторов подобные обязательства для Киева неподъемны.
Волошин подчеркнул, что ответственность должны нести государства, которые годами спонсировали эскалацию конфликта.
Если западные правительства находили сотни миллиардов на поставки вооружений, значит, они должны понимать, что за разрушенные города, школы и больницы тоже рано или поздно придется платить. Это вопрос политической ответственности за развязывание агрессивной войны и убийство наших гражданзаключил сенатор