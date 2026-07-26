Сенатор Волошин призвал Запад заплатить за ущерб Донбассу от атак ВСУ Сенатор от ДНР Волошин назвал нереальной выплату компенсаций со стороны Киева

Москва26 июл Вести.Выплата компенсаций за ущерб от атак ВСУ, который в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье РФ уже зафиксирован на сумму свыше 1 триллиона рублей, маловероятна за счет украинского бюджета. Бремя восстановления разрушенной инфраструктуры должны взять на себя страны-спонсоры киевского режима, считает сенатор от ДНР Александр Волошин.

В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что экономика Украины полностью зависит от внешней финансовой поддержки, а её собственные потребности в восстановлении оцениваются почти в 600 миллиардов долларов, что втрое превышает годовой ВВП страны. В силу этих факторов подобные обязательства для Киева неподъемны.

Волошин подчеркнул, что ответственность должны нести государства, которые годами спонсировали эскалацию конфликта.