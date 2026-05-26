Пушков: Киев борется не за суверенитет, а за переход в сферу господства Запада

Москва26 мая Вести.Украина переходит в зону господства Запада, хотя на Западе действия Киева пытаются выставить борьбой за суверенитет, заявил председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков на Международном форуме по безопасности, сообщает ТАСС.

Украина борется не за суверенитет, а за становление частью Запада и его ударным плацдармом против России. При этом говорить о суверенитете Украины невозможно, поскольку 60% ее бюджета финансирует Запад, подчеркнул Пушков.

То, что делает Украина, изображается как ее борьба за независимость. Какая независимость? Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада приводит ТАСС слова Пушкова

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что страны Запада высокомерно верят в свое превосходство.

При этом Киев и его кураторы, совершившие злодеяния в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), ответственны за срыв процесса урегулирования и обострение конфликта на Украине, подчеркнул Рябков.