Шойгу: Европа движется к утрате суверенитета после решения о кредите Киеву

Шойгу прокомментировал решение ЕС одобрить кредит Киеву на 90 млрд евро Шойгу: Европа движется к утрате суверенитета после решения о кредите Киеву

Москва23 апр Вести.Решение послов стран Европейского союза одобрить кредит Украине на 90 миллиардов евро является шагом на пути к утрате европейскими столицами своего суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующая политика нацелена на разжигание украинского конфликта.

Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации сказал Шойгу

22 апреля послы стран ЕС одобрили выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций в отношении России. Как отметил политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, главными выгодополучателями от кредита для Украины внутри ЕС станут представители ВПК.