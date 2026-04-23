Москва23 апрВести.Решение послов стран Европейского союза одобрить кредит Украине на 90 миллиардов евро является шагом на пути к утрате европейскими столицами своего суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующая политика нацелена на разжигание украинского конфликта.
Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнациисказал Шойгу
22 апреля послы стран ЕС одобрили выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкций в отношении России. Как отметил политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, главными выгодополучателями от кредита для Украины внутри ЕС станут представители ВПК.