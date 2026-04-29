Военкор Коц: удары ВСУ по Севастополю связаны с еврокредитом Украине

Военкор Коц: ВСУ бьют по Севастополю из-за еврокредита Военкор Коц: удары ВСУ по Севастополю связаны с еврокредитом Украине

Москва29 апр Вести.Военкор Александр Коц считает, что ВСУ атакуют Севастополь и Крым, чтобы показать хоть какой-то результат Западу ради еврокредита на 90 млрд евро.

По его словам, оперативных планов у ВСУ нет, удары наносятся туда, "куда дотягиваются".

Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам... Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров отметил Коц газете "Взгляд"

По его словам, Киеву нужно показать результат, так как на Западе согласовали 90-миллиардный кредит, из которого 60 млрд евро пойдет на продолжение войны.

Севастополь на минувшей неделе оказался под одной из самых масштабных среди российских регионов атак вражеских беспилотников, сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Утром в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о новой комбинированной атаке ВСУ минувшей ночью в Севастополе, ее отразили силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы.