Зеленский выступил с угрозами в адрес Москвы Зеленский пригрозил превратить Москву в остров

Москва2 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил, что превратит Москву в остров.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, только "остров Москва" может принудить Россию завершить конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска киевского режима отступают по всей линии фронта, поэтому ВСУ перешли к террористическим атакам. При этом глава государства подчеркнул, что РФ справится со всеми вызовами, включая нападения на ее территорию.

Как, в свою очередь, отметил Герой России Сергей Липовой, риторика главы киевского режима носит откровенно террористическую направленность.