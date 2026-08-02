Азаров: на Украине уже в детском саду говорят, что русских надо убивать

Азаров заявил, что ненависть к русским на Украине прививают с детского сада Азаров: на Украине уже в детском саду говорят, что русских надо убивать

Москва2 авг Вести.Ненависть к русской культуре и русским прививается на Украине уже с детского сада. Об этом РИА Новости заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, сегодня для украинцев считается абсолютно нормальным оскорблять Россию и советское прошлое.

На Украине в 7 лет или в детском саду уже говорят, что русские – "москали", и их надо убивать" отметил Азаров

Экс-премьер добавил, что Украина в своей русофобии давно переплюнула страны Прибалтики

Ранее Азаров прокомментировал слова главкома Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого о том, что русские "не имеют права на существование". Бывший премьер-министр страны удивился отсутствию реакции Запада на высказывания главы ВСУ.