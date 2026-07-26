Азаров заявил, что на Украине углубляется процесс нацификации Азаров: на подконтрольной Киеву земле углубляется процесс нацификации

Москва26 июл Вести.На территориях, остающихся подконтрольными киевскому режиму, углубляется процесс нацификации. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Углубляется процесс нацификации той территории, которую контролирует киевский режим. И он углубляется уже на принципиальных позициях. Это и так называемый "президент", само собой, это и премьер-министр, и это многие члены правительства Украины. Это и министр обороны, руководитель службы безопасности и, наконец, главнокомандующий [Вооруженных сил] Украины [Михаил] Драпатый отметил Азаров

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. По словам Азарова, новый главком украинской армии является известной фигурой в мире нацизма и именно он установил карательный режим в Мариуполе в 2014 году.