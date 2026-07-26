Азаров: Зеленский не извинился и не опроверг слова Драпатого о русских

Азаров поймал Зеленского на лжи благодаря словам Драпатого Азаров: Зеленский не извинился и не опроверг слова Драпатого о русских

Москва26 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский никак не прокомментировал громкие заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о "русской нации". Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", передает ИС "Вести".

Он также добавил, что никто из официальных лиц Украины не назвал слова Драпатого личным мнением.

Вот привели там высказывание Зеленского, который про себя говорит, что он не нацист. Ну ты, может, и не нацист, ты вообще никто по большому счету. У тебя нет никаких убеждений, ты продажная шкура. Но у тебя ж главком ВСУ Драпатый - нацист. Ну, что ты скажешь на это? Опровергни, либо ты извинишься, либо уйдешь с поста. Он же этого не сказал пояснил Николай Азаров

22 июля Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ. Позже в медиапространстве получило распространение видеоинтервью Драпатого, который назвал жителей России "нацией, не имеющей права на существование". По его словам, жителей ДНР и ЛНР нужно перевоспитать в духе украинского национализма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Драпатого чудовищным. По его словам, высказывания нового главкома ВСУ подтверждают правильность решения России о проведении специальной военной операции.