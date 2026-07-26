Азаров: никто на Западе не отреагировал на националистическую фразу Драпатого

Азарова удивило отсутствие реакции Запада на слова Драпатого о русских Азаров: никто на Западе не отреагировал на националистическую фразу Драпатого

Москва26 июл Вести.Никто среди политиков западных стран не отреагировал на слова нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о том, что русские "не имеют права на существование". Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Официальные лица на Западе, среди кураторов [главы киевского режима Владимира] Зеленского, не могли не знать [о словах Драпатого], потому что такие вещи через посольства сообщаются, через службу разведки. Ни один не опроверг, ни один не сделал замечание, все нормально отметил Азаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Драпатого чудовищым. В интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что высказывания нового главкома ВСУ подтверждают правильность решения РФ о проведении специальной военной операции (СВО).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого.

Тем временем, в ООН уклонились от оценки высказываний нового главкома ВСУ, заявив, что позиция всемирной организации по конфликту на Украине остается неизменной.