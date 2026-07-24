Москва24 июл Вести.Высказываниям нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого дадут правовую оценку. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Речь идет о высказываниях Драпатого в адрес граждан России, включая жителей Донбасса. Он назвал россиян нацией, которая "не имеет права на существование".

Действия нового главкома ВСУ в Следственном комитете назвали демонстрацией пренебрежения фундаментальными принципами международного права.

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку этим высказываниям говорится в заявлении ведомства

Зампред Совфеда Константин Косачев назвал слова Драпатого пещерной русофобией. В МИД России высказывания главкома ВСУ и вовсе посчитали подстрекательством к геноциду.

Новым главнокомандующим ВСУ Михаил Драпатый был назначен 21 июля вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.