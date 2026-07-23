Венгрия начала расследование из-за санкций ЕС, которые сорвали проект с Россией

Венгрия начала расследование по срыву проекта с РФ и Египтом из-за санкций ЕС Венгрия начала расследование из-за санкций ЕС, которые сорвали проект с Россией

Москва23 июл Вести.Венгрия начала расследование возможных финансовых потерь из-за санкций Евросоюза, которые привели к выходу партнеров РФ из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

По его словам, которые приводит ТАСС, расследование ведется министерством экономики и энергетики страны.

Министерство экономики и энергетики инициировало разбирательство по факту злоупотребления служебным положением в связи с проектом завода по ремонту подвижного состава венгерской железнодорожной компании MAV в Дунакеси сказал Мадьяр

Премьер Венгрии подчеркнул, что "Эксимбанк" предоставил Египту кредит на сотни миллионов евро, однако убыток из-за санкций ЕС уже составил 28,5 млрд форинтов (около 78,5 млн евро). Венгерская сторона намерена провести переговоры с Египтом для того, чтобы решить, сохранять сделку или выйти из неё для минимизации потерь госбюджета.

5 июня Мадьяр заявил, что Венгрии не удастся полностью отказаться от российских энергоносителей.