Москва23 июлВести.Венгрия начала расследование возможных финансовых потерь из-за санкций Евросоюза, которые привели к выходу партнеров РФ из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
По его словам, которые приводит ТАСС, расследование ведется министерством экономики и энергетики страны.
Министерство экономики и энергетики инициировало разбирательство по факту злоупотребления служебным положением в связи с проектом завода по ремонту подвижного состава венгерской железнодорожной компании MAV в Дунакесисказал Мадьяр
Премьер Венгрии подчеркнул, что "Эксимбанк" предоставил Египту кредит на сотни миллионов евро, однако убыток из-за санкций ЕС уже составил 28,5 млрд форинтов (около 78,5 млн евро). Венгерская сторона намерена провести переговоры с Египтом для того, чтобы решить, сохранять сделку или выйти из неё для минимизации потерь госбюджета.
5 июня Мадьяр заявил, что Венгрии не удастся полностью отказаться от российских энергоносителей.