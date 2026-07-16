Мадьяр: начато расследование по контактам Сийярто с Россией

В Венгрии ищут связи Петера Сийярто с Россией Мадьяр: начато расследование по контактам Сийярто с Россией

Москва16 июл Вести.Новое правительство Венгрии инициировало проверку контактов бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией. Эту информацию на пресс-конференции в Будапеште подтвердил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Глава кабмина ранее заявлял, что речь идет о возможной "государственной измене", а также "сговоре с русскими".

Мадьяр отметил, что до завершения расследования не будет комментировать его детали. Он объяснил это тем, что в материалах дела присутствуют секретные документы.

Как только появится информация, которую можно будет обнародовать, мы это сделаем заверил политик

Ранее стало известно, что в МИД Венгрии начались массовые увольнения сотрудников, работавших при бывшем министре иностранных дел и внешнеэкономических связей.

Сам же Сийярто сложил полномочия депутата парламента и объявил о переходе на работу в китайскую автомобильную компанию BYD.