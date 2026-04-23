Москва23 апрВести.Петер Сийярто, покидающий пост министра иностранных дел Венгрии после парламентских выборов, в интервью Telex отверг обвинения в работе на Россию.
Сийярто прокомментировал вопрос о том, можно ли считать его работу на посту главы внешнеполитического ведомства предательством национальных интересов.
Он отметил, что его глубоко оскорбляют обвинения в якобы пророссийской деятельности, поскольку он никогда не действовал в интересах Москвы.
Оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильнымизаявил он
По словам венгерского политика, он на протяжении 11 лет выстраивал "нормальные, прагматичные отношения с Россией". Сийярто подчеркнул, что Венгрия получила выгоду от дешевых российских энергоносителей.
В апреле оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив 141 место из 199. Правящая коалиция "ФИДЕС" и Христианско-демократической народной партии во главе с премьером Виктором Орбаном, согласно официальным данным, завоевала лишь 52 мандата.