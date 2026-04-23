Сийярто перед уходом из МИД заявил, что никогда не служил интересам России

Москва23 апр Вести.Петер Сийярто, покидающий пост министра иностранных дел Венгрии после парламентских выборов, в интервью Telex отверг обвинения в работе на Россию.

Сийярто прокомментировал вопрос о том, можно ли считать его работу на посту главы внешнеполитического ведомства предательством национальных интересов.

Он отметил, что его глубоко оскорбляют обвинения в якобы пророссийской деятельности, поскольку он никогда не действовал в интересах Москвы.

Оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильными заявил он

По словам венгерского политика, он на протяжении 11 лет выстраивал "нормальные, прагматичные отношения с Россией". Сийярто подчеркнул, что Венгрия получила выгоду от дешевых российских энергоносителей.

В апреле оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив 141 место из 199. Правящая коалиция "ФИДЕС" и Христианско-демократической народной партии во главе с премьером Виктором Орбаном, согласно официальным данным, завоевала лишь 52 мандата.