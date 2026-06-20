Ушаков: в позиции Мадьяра по Украине и в отношениях с ЕС есть нюансы

Ушаков указал на любопытные нюансы в позиции Мадьяра Ушаков: в позиции Мадьяра по Украине и в отношениях с ЕС есть нюансы

Москва20 июн Вести.В позиции нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине и в его отношениях с Евросоюзом есть любопытные нюансы, рассказал РИА Новости помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и отмечает ряд особенностей в политических взглядах венгерского премьера.

У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные считает Ушаков

При этом помощник президента отметил, что каких-либо подробных обсуждений этих вопросов между российской и венгерской сторонами не проводилось.

Петер Мадьяр возглавил правительство Венгрии после победы его партии "Тиса" на парламентских выборах, состоявшихся в апреле.

Ранее Мадьяр смог добиться удаления из декларации по итогам заседания Евросоюза (ЕС) пункта об ускоренном вступлении Украины в сообщество. Он поделился, что это было непросто.