Экс-глава МИД Венгрии Сийярто покинул парламент и перешел на работу в BYD

Экс-глава МИД Венгрии Сийярто будет работать в китайском автоконцерне Экс-глава МИД Венгрии Сийярто покинул парламент и перешел на работу в BYD

Москва15 июл Вести.Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сложил полномочия депутата парламента и объявил о переходе на работу в китайскую автомобильную компанию BYD. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Сийярто пояснил, что получил предложение занять руководящую должность в автоконцерне BYD, который является одним из крупнейших мировых производителей электромобилей.

Я подал заявление о сложении с себя полномочий члена парламента. Причиной этого стало получение весьма престижного предложения занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики написал он

Экс-глава венгерского МИД уточнил, в компании он будет отвечать за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса.

Во время работы министром иностранных дел Сийярто активно поддерживал строительство первого европейского завода BYD в венгерском городе Сегед в 170 километрах от Будапешта.

Петер Сийярто возглавлял МИД Венгрии с сентября 2014 года. После поражения партии "ФИДЕС" на парламентских выборах 12 апреля он продолжал работу в качестве депутата парламента. Перед уходом с должности в МИД он подчеркнул, что никогда не работал в интересах Москвы.