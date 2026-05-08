Зять Мадьяра отказался от поста главы Минюста Венгрии после упреков в кумовстве Зять Мадьяра отказался от выдвижения на пост министра юстиции Венгрии

Москва8 мая Вести.Муж сестры лидера победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра, выдвинутый им на должность министра юстиции страны, Мартон Мелеттей-Барна заявил, что не примет предложение своего родственника.

Ранее Мадьяр, готовящийся вскоре стать премьер-министром Венгрии, выдвинул на пост главы Минюста страны собственного зятя – Меллетей-Барну. СМИ рассказали об их родственных связях, спровоцировав этим бурный общественный резонанс. Мадьяру пришлось оправдываться: он опубликовал видеообращение к гражданам, в котором сказал, что предложил госдолжность зятю исключительно из-за его профессиональных качеств, а не из-за того, что тот женат на его сестре. После публичной критики родственника зятю тоже пришлось высказаться.

Я отказываюсь от выдвижения на министерский пост ... Мое выдвижение на должность министра юстиции было огромной честью и вовсе не было связано с существовавшими полгода семейными отношениями или многолетней дружбой написал Мелеттей-Барна в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская)

Он подчеркнул, что решение отказаться от поста было обговорено с Мадьяром и вызвано желанием соблюсти принцип верховенства права, которому "не способствуют родственные и дружеские отношения с премьер-министром".

В ответ лидер "Тисы" поблагодарил зятя и анонсировал объявление нового кандидата на министерский пост 8 апреля.

По результатам обработки голосов на апрельских выборах в Венгрии оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра одержала победу над партией "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", возглавляемой нынешним премьер-министром страны Виктором Орбаном. "Тиса" получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199, "ФИДЕС" – 52 места.