Мадьяр хочет сделать главой Минюста Венгрии своего зятя Мадьяр выдвинул на пост министра юстиции Венгрии своего зятя

Москва1 мая Вести.Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, готовящийся вскоре стать премьер-министром Венгрии, предложил на пост министра юстиции страны своего зятя Мартона Меллетей-Барну.

Как сообщил телеканал М1, это вызвало общественный резонанс в стране, и в адрес будущего главы правительства Венгрии посыпались обвинения в кумовстве.

На своей странице в Facebook (принадлежит запрещенной и экстремистской Meta) Мадьяр написал, что "попросил юридического директора партии "Тиса" Мартона Меллетей-Барну возглавить министерство юстиции". Он отметил, что Меллетей-Барну "работает юристом последние два десятилетия", однако не упомянул о своих родственных связях с ним.

В сентябре прошлого года Меллетей-Барна женился на сестре Мадьяра, указали венгерские СМИ.

18 апреля завершился подсчет голосов на парламентских выборах в Венгрии. По их результатам оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра одержала победу над партией "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз", возглавляемой нынешним премьер-министром страны Виктором Орбаном. "Тиса" получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.

Ранее Мадьяр заявлял, что хотел бы конституционно ограничить власть премьер-министра Венгрии.