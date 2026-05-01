Петер Мадьяр рассказал о родственных связях в своем правительстве Мадьяр предложил на пост министра юстиции Венгрии мужа своей сестры

Москва1 мая Вести.Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что выдвинул на пост министра юстиции юриста Мартона Мелетеи-Барну исключительно из-за его профессиональных качеств, а не из-за того, что тот женат на его сестре.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает большинство мест в венгерском парламенте. 9 мая Мадьяр должен быть избран на должность премьера на первом заседании парламента нового созыва.

В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, Мадьяр рассказал о принципах работы нового правительства и заявил, что наличие родственных связей между членом правительства и премьер-министром вызвала не только вопросы у общественности, но и у него у него "серьезную дилемму".

Решения министров будут прозрачными. Ситуации, связанные с конфликтом интересов, будут решаться публично. Эти правила будут применяться ко всем, включая меня сказал Петер Мадьяр

По его словам, кандидатура Мелетеи-Барну, с которым он знаком со студенческих лет, была выбрана на пост министра юстиции исключительно из-за его профессиональных качеств кандидата и "приверженности верховенству права", которое якобы было уничтожено партией Виктора Орбана.

Сестра Мадьяра, на которой женат тот самый Мартон Мелетеи-Барну, работает судьей, сообщает венгерское издание Index. Мадьяр обещал, что она "идет на жертву" и приостановит свою деятельность на время действия правительственного мандата ее брата и мужа.