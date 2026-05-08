Москва8 мая Вести.Пост главы Министерства юстиции Венгрии был предложен декану факультета права и политических наук Сегедского университета Марте Герег, сообщил избранный премьер страны Петер Мадьяр.

Политик отметил заслуги Герег в академической, профессиональной и общественной деятельности, и выразил уверенность, что под ее руководством ведомство будет "в самых надежных руках".

Я попросил Марту Герег… занять пост министра юстиции написал Мадьяр в соцсети X

1 мая Мадьяр предложил пост министра юстиции Венгрии мужу своей сестры Мартону Мелеттей-Барну. Кандидатура зятя Мадьяра вызвала общественный резонанс, политик столкнулся с обвинениями в кумовстве.

Мадьяр отвергал обвинения и настаивал, что выдвинул Мелеттей-Барну на пост не из-за родственных связей, а исключительно из-за профессиональных качеств.

Позднее Мелеттей-Барна отказался от предложения родственника, подчеркнув, что хочет соблюсти принцип верховенства права.