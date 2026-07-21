Москва21 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что допустил ошибку, поспешно предложив шахматистке Юдит Полгар баллотироваться на пост президента страны вместо Тамаша Шуйока. Мадьяр признался, что сожалеет по поводу отклоненного ею предложения и считает себя ответственным за сложившуюся ситуацию.

Я сожалею, если мой энтузиазм, связанный с радостью и безусловным доверием, вызвал коммуникационные ошибки, которые могли повлиять на сложившуюся ситуацию и ее решение. Ответственность за ошибки исключительно на мне написал он в соцсетях

Мадьяр также поблагодарил Полгар "за все, что она сделала для венгерской нации".

19 июля Мадьяр предложил пост президента страны всемирно известной венгерской шахматистке, гроссмейстеру Юдит Полгар. Премьер-министр Венгрии отметил, что многие общественные деятели предлагали ее кандидатуру. Однако Полгар ответила отказом на инициативу Мадьяра, сказав, что не чувствует в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации.