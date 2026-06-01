Москва1 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что инициирует процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если тот откажется добровольно уйти в отставку. Об этом глава правительства сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом во дворце Шандора в Будапеште.

По словам Мадьяра, правящая партия "Тиса" готова немедленно начать необходимые парламентские процедуры. Кроме того, власти не исключают внесения поправок в Конституцию для лишения президента полномочий.

Я сообщил президенту республики о том, что если он не изменит свою позицию и не уйдет добровольно в отставку, то сегодня я проинформирую фракцию правящей партии "Тиса" о наших предложениях и мы немедленно начнем в парламенте необходимые процедуры сказал венгерский премьер

Мадьяр утверждал, что Шуйок не справился с обязанностями главы государства и не препятствовал предполагаемым злоупотреблениям со стороны прежнего правительства Виктора Орбана.

После победы партии "Тиса" на парламентских выборах в апреле Мадьяр призвал ряд высших должностных лиц страны покинуть свои посты.

Шуйок отказался выполнять требования нового правительства.