Москва18 маяВести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что в настоящий момент нет никаких оснований для его отставки с занимаемого поста.
Политик подчеркнул, что намерен исполнять свои обязанности до конца президентского срока.
В настоящее время нет никаких юридических или конституционных оснований, которые могли бы заставить меня уйти в отставкусказал Шуйок в интервью порталу index.hu
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Шуйок должен уйти в отставку. Глава венгерского правительства также призвал покинуть свои посты государственных деятелей и глав учреждений, которые вступили в должность при прошлой власти.