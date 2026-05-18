Президент Венгрии отверг призыв Мадьяра уйти в отставку Президент Венгрии Шуйок заявил, что сейчас нет оснований для его отставки

Москва18 мая Вести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что в настоящий момент нет никаких оснований для его отставки с занимаемого поста.

Политик подчеркнул, что намерен исполнять свои обязанности до конца президентского срока.

В настоящее время нет никаких юридических или конституционных оснований, которые могли бы заставить меня уйти в отставку сказал Шуйок в интервью порталу index.hu

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Шуйок должен уйти в отставку. Глава венгерского правительства также призвал покинуть свои посты государственных деятелей и глав учреждений, которые вступили в должность при прошлой власти.